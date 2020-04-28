連槓22期試手氣！ 大樂透7.5億頭獎號出爐 21:052020/04/28 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎號今晚出爐。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎已經連槓22期，台彩預估今(28)日頭獎金額上看7.5億元，若一注獨得，將成為今年最高金額單注獎金。 大樂透第109042期今晚開獎，中獎號碼為：48、29、16、39、43、36，特別號：42。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #連槓 #大樂透 #台彩 #試手氣 #億頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 台彩經銷商救急 最高每月1萬元 04:102020/04/24 財經焦點 台彩3月份公益彩券盈餘19.25億元 挹注政府各項社福支出 12:222020/04/24 財經 財經熱門新聞 連槓22期試手氣！ 大樂透7.5億頭獎號出爐 - 財經 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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