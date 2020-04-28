大樂透頭獎已經連槓22期，台彩預估今(28)日頭獎金額上看7.5億元，若一注獨得，將成為今年最高金額單注獎金。

大樂透第109042期今晚開獎，中獎號碼為：48、29、16、39、43、36，特別號：42。

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(中時電子報)