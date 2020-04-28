消防署在官方網站宣導逃生常識指出，「以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的」。（圖／取自消防署官網）

錢櫃KTV林森北路店26日發生大火，釀成5死以及其他若干名傷者。有綠營名嘴在政論名嘴在討論咎責時，順帶提到逃生常識，但是竟然與消防署官方網站說的不一樣。

這位綠營名嘴表示，逃生的時候必須要有很多的常識，他們剛剛說，把那個包廂上面、下面那些門把它給塞住，這是對的，因為讓那個煙不會進來，爭取一點空間。台灣現在消防能量、救火打火能量很強，所以一個火警要燒好幾個小時的可能性不大，因為我們的雲梯車甚麼東西都OK的。

綠營名嘴說，先阻絕、先自救，因為他們逃不出去了，然後安全門顯然都有…，因為你根本有濃煙，你不知道逃下去會怎樣，煙比較輕，所以為什麼叫你要往下趴，然後趴的過程當中你要把相關的、如果可以的話，包括你的水、或是用自己的尿，把你的衣服或是毛巾弄濕以後遮住你的口鼻，現在有口罩對不對，口罩也是一個方式，你要自救要趴低，然後兩隻手要用毛巾遮住，因為溫度很高，所以你可能會燙傷，所以遮住以後能爬就爬，然後你手機的燈、手電筒…這些都是基本自救…我跟你講，只有3分鐘，救你的命只有3分鐘，過了黃金3分鐘你就完蛋了。

但是內政部消防署官方網站宣導卻與綠營名嘴說的不一樣，消防署網站說，「濃煙是火場的頭號殺手，因此不可嘗試穿越濃煙逃生，而以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，因此火場逃生避難時，千萬不可以浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾或塑膠袋等這些無法保護您的無用物品，以免延誤逃生避難時機而不幸受困火場。」

換言之，綠營名嘴說「如果可以的話，包括你的水、或是用自己的尿，把你的衣服或是毛巾弄濕以後遮住你的口鼻」。

但是消防署宣導說「以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的」、「以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的」、「以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的」！

因為很重要，所以要說三遍！

(中時電子報)