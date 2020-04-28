澎恰恰向刑事局報案 疑缺錢遭詐騙 21:132020/04/28 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎恰恰疑似遭詐騙，4月17日親赴刑事局報案。(圖/甲上提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前傳出藝人澎恰恰因積欠債務遭黑幫逼債，澎恰恰情緒低落，企圖尋短遭家人制止，上週親赴刑事局請求警方協助。 刑事局表示，4月17日確實受理澎恰恰報案，但並非遭暴力逼債，而是澎恰恰需錢孔急，而是有名自稱是金主的朋友，要求澎恰恰先匯保證金，但對方卻未依約定匯款，導致澎恰恰認為遭到詐騙，因而向刑事局報案，現正調查當中。 (中時 ) #澎恰恰 #刑事局 #報案 #詐騙 #澎恰恰報 也許您會感興趣 推薦閱讀 金山分局即刻救援 員警阻止失意男跳海 11:192020/04/24 生活 拜拜後機車託管土地公 迷糊婦報案車遭竊 11:322020/04/24 社會 蘆洲捷運站女持刀揮砍 勇伯里長報案跟監阻止意外 11:442020/04/24 社會 徵信社詐騙層出不窮，一統徵信解密：其實就是專業不夠 12:382020/04/24 生活 改以疫情做為詐騙哏 警破機房逮9嫌 16:272020/04/24 社會 陸委會、AIT連收死亡恐嚇 刑事局：歹徒同1人全力追凶 17:002020/04/24 社會 假檢警真詐財！婦人差點上當 警及時勸阻保住百萬老本 11:562020/04/28 社會 報案不能打110？永和警：加速員警到場 11:582020/04/28 社會 南港男學歷不高 養狼犬自學土耕大麻 15:152020/04/28 社會 澎恰恰驚傳遭黑道逼債輕生 兒子回應了 21:062020/04/28 娛樂 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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