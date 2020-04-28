日前傳出藝人澎恰恰因積欠債務遭黑幫逼債，澎恰恰情緒低落，企圖尋短遭家人制止，上週親赴刑事局請求警方協助。

刑事局表示，4月17日確實受理澎恰恰報案，但並非遭暴力逼債，而是澎恰恰需錢孔急，而是有名自稱是金主的朋友，要求澎恰恰先匯保證金，但對方卻未依約定匯款，導致澎恰恰認為遭到詐騙，因而向刑事局報案，現正調查當中。

(中時 )