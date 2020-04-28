東京單人燒肉名店「燒肉LIKE」，主打1個人也能吃的燒肉，宣布3號店將在5月2日於新竹巨城百貨開幕，成為台灣第3間、全球第42間店舖，為歡慶開幕，推出系列優惠活動，包含4月30日至5月1日費滿300元享全面9折優惠外，再加碼贈送9折優惠卷；5月2日開幕當天消費可參加抽獎，號稱中獎率百分百，最大獎是半年免費吃「燒肉LIKE來客卡」，總價值超過4萬5000元以上。

燒肉LIKE新竹巨城店將於5月2日開幕。（燒肉LIKE提供）

燒肉LIKE第3號店的店內裝潢風格延續日本總部設計，以時尚、輕快、年輕的明亮色調，取代傳統一般燒肉店的昏暗形象。牆面也加入白色磁磚及手繪牛頭造型，營造出輕鬆舒適的用餐環境，並且提供全台最大客席數，增加更多單人座位，及適合親子共享的3人席次等，一共有59席座位。

歡慶「燒肉LIKE新竹巨城店」開張，推出系列優惠活動，凡於4月30日至5月1日試營運期間註1來店消費，單筆訂單滿300元即享九折優惠，結帳後每位消費者再送9折招待券。優惠第二重則推出開幕當日消費任一套餐，結帳時即可享有乙次抽獎機會，最大獎項即為燒肉LIKE全台限定1人獨得「燒肉LIKE來客卡」，可於6月1日起至11月30日連續183天，每天至燒肉LIKE任一門市免費兌換「牛五花套餐」或「豬五花雞腿肉套餐，總價值超過4萬5000元以上。

為歡慶燒肉LIKE新竹巨城店即將開幕，推出一系列優惠活動來吸客。（燒肉LIKE提供）

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