台南市有27景點被列入人潮警示熱點，台北市只有4個，引起台南市長黃偉哲不滿，台北市長柯文哲28日表示，這涉及專業，人潮熱點是有確診個案出沒才會設立，如果人很多可是是乾淨的，那也不一定會設。

外界質疑北市只有4個警示熱點不合理，柯文哲表示，秉持專業，不是說順時中、逆時中，相忍為國，台灣到現在防疫做得很好，這是大家的功勞，但國外疫情沒解決的話，台灣永遠在危險當中。

柯文哲指出，相信將來疫情會流感化，問題將一直存在，要應付疫情長期存在，台灣社會、經濟要做調整，這是沒辦法的事情。

至於警示熱點是否合理，柯文哲進一步爆料說，人潮熱點是有確診案例在那個地方出沒才會設立，如果人很多，可是是乾淨的，那也不一定會設，第一次清明發布11個熱點，他看了就覺得一定是有確診案例出沒，這個還是有學術上的判斷。

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(中時電子報)