台灣連3天零確診，指揮中心指揮官陳時中說，疫情往好的方向進行，大家仍要持續維持好的衛生習慣，才能逐漸放鬆管制。不過外界質疑，酒店公關和敦睦艦艦群的防疫破口，到目前都沒發生本土疫情，難道是政府粉飾太平？

不少醫生身旁的親朋好友也紛紛提出疑問，根據中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，如果發生本土疫情，醫院端一定會先知道，目前並沒有聽說相關消息。他並表示，台灣的資訊流通順暢，連錢櫃KTV失火都能即時同步播出，他認為若爆發嚴重的疫情，這樣的訊息不可能會完全封鎖。

謝宗學醫師指今年小兒急診室沒有診斷出任何一個「腸病毒」或「流感」病例。（圖／報系資料照）

謝宗學更指出，他認為台灣有「2種感染症」每年到固定的時間就會爆發，不過從3月到目前，他在小兒急診室沒有診斷出任何一個「腸病毒」或「流感」病例，這是過去10多年兒童急診經歷從未經歷過的情況，疾管署公布的流行病學資料也證實謝宗學的觀察。

一般流感每年高峰期會是在12月到隔年3月，4月才會逐漸緩和，即使大規模接種流感疫苗，差別只在疫情規模的大小。至於腸病毒每年高峰期是3月到6月，7月進入暑假才會逐漸緩解。若按照常理，在3月和4月，小兒急診室應該會出現許多罹患流感或腸病毒的病人，但事實上卻是沒有。

謝宗學認為，這是因為新冠肺炎疫情爆發，全民努力防疫，勤洗手加上佩戴口罩、減少群聚社交活動，不但守住台灣沒有爆發大規模疫情，連帶流感和腸病毒也順手消滅。

此外，謝宗學還指出，以前被認為「幼兒個人衛生習慣」難以教育成功，但是在這波疫情下，透過家長和師長強力宣導，連幼兒也能配合勤洗手、戴口罩等個人防護措施。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)