20200428中天新聞 不敢罵自家老闆？ 張雅琴新聞不敢講3個字

台北林森北路錢櫃KTV日前發生大火，由於錢櫃老闆練台生也是年代新聞台董事長，因此外界也相當關心當家主播張雅琴會如何播報。先不論張雅琴敢不敢批自家老闆，張雅琴今(28日)就在節目分析為何這麼多人會針對練台生的3大原因，令PTT網友笑翻吐槽，直呼就是雙標！

張雅琴今日在節目中強調，新聞走到哪裡就講到哪裡，今天不管錢櫃的老闆是不是練台生董事長，這都是兩回事，而且今天就算別台董事長、負責人有相關的企業出了這事情，她也一定是有沒有約談、有沒有動作，到哪裡講到哪裡！

接著張雅琴更試圖重振自己霸氣形象，開始分析起「今天為什麼這麼多人要針對練台生呢」，她指出有3個層面，第一鼓吹的媒體跟政治背景，要把練台生的層面上綱到哪裡？上綱到民進黨政府；第二個有民意代表說練台生有打給台北市長柯文哲，但錢櫃高層已否認；第三，她以一個新聞人來看，直覺此事不單純，因為如果要單純做，就把關了錢櫃消防措施的那個人抓出來，再來就是錢櫃有沒有所謂的便宜行事？直指如果把此事政治上綱，其實有很多臭不可聞的味道，也推測有人要利用這個悲劇操作。

不過張雅琴這番講法則是再度引發PTT網友吐槽，「老闆甚感欣慰」、「步下神壇」、「昨天三個字都不敢提，反觀她對八仙案負責人可是不手軟呢」、「XDDDDDDDDDD 理由姐」、「笑死，想方設法幫自己老闆講話，這飯碗真難端」、「推，為了公平正義什麼都敢評論的優質節目(錢櫃例外)」。

錢櫃惡火練台生「踹共」 羅友志籲張雅琴說公道話

(中時電子報)