武漢28日提出，順延商品房項目交付時間，最長不超過3個月，並合理延後商品房購房人還款期限，延後期限原則上最長不超過3個月，適當為受疫情影響暫時失去收入來源的購房人，減輕其還款資金壓力。

《第一財經》報導，武漢市住房保障房管局等28日頒布了《關於應對新冠肺炎疫情做好商品房交付有關工作的指導意見》（下稱意見）。《意見》提出，合理順延商品房項目交付時間，買賣雙方已簽訂商品房買賣合約且約定交付時間在1月24日及以後的商品房項目，受疫情影響不能如期交付的，依法適用不可抗力有關規定，根據實際情況合理順延交付時間，原則上最長不超過3個月，買賣雙方當事人另有約定的除外。

意見也指出，合理延後商品房購房人還款期限，因疫情影響導致商品房購房人失去收入來源或收入減少造成還貸困難的，經購房人申請，可合理適當延後還款期限，延後期限原則上最長不超過3個月；鼓勵金融機構與購房人協商，適當為受疫情影響暫時失去收入來源的購房人減免個人住房貸款利息，減輕其還款資金壓力。

(旺報 )