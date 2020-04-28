頑童MJ116去年初宣布單飛不解散，時隔1年多，團員瘦子（E.SO）宣布7月發行個人全新創作專輯。他日前拍攝首波單曲〈CHANGE〉MV，被問及自己最大的改變，今年32歲的瘦子笑表示，外在最大的改變就是肉變較鬆，忍不住邊摸自己的臉說：「臉部的皮愈來愈鬆弛，內在就是容易累，比較想睡覺。」

他這次不但將發行專輯，還一圓了出道以來的黑膠唱片夢，並承諾預購黑膠，每張都有親筆簽名，先前黑膠盲購已銷售7015張，突破所有個人單張黑膠唱片的紀錄。瘦子得知黑膠預購好成績，很感謝歌迷支持，打趣說要花1星期才簽得完名，而且可能手會得肌腱炎。

〈CHANGE〉新歌正如字面的意思「改變」，在表演方式上，瘦子E.SO也有別以往的特地找5位樂手一起站上台，他透露向來很喜歡樂團形式的演出，在舞台的張力是很不一樣，笑虧：「可能是不習慣自己一人站在台上，少了2個人在旁邊，所以補了5個人回來。」

(中時 )