新冠肺炎疫情持續在全球延燒，嚴重衝擊國際經濟，日本政府於27日宣布，將向全國人民發放10萬日元（約新台幣2.8萬元）現金補貼，這項最新政策最快在5月初就會開始實施。不過有趣的是，不少日本黑幫老大聽到消息後，紛紛都表示不會去申請，他們拒絕領取的理由，讓網友聽完後忍不住噴笑。

根據《NEWS postseven》報導，日本為全世界唯一允許黑幫存在的國家，若全部成員都申請補貼，粗估政府須支出30.5億日元（約新台幣8.5億元）。對此，當地一位知名的黑社會老大直接拒絕這項補貼，他表示「要是拿了10萬日元，就可能產生不好的影響，這種事傳出去的話還怎麼混！」

另外，關西地方組織的某幹部也認為，「那樣的錢不需要」，還有人直言，「像我們這樣遊手好閒的人，沒有資格領取，平時已經給社會製造不少添麻煩了」、「想得到的東西再堂堂地得到就行了。」讓網友紛紛笑回：「有骨氣啊！」、「沒錯，這才是黑社會該有的樣子」、「也知道給社會添麻煩了？」

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(中時電子報)