美國多州本周開始試行重啟經濟，加上疫情震央區紐約州新增確診病例也逐漸趨緩，紐約州州長古莫上周日也表示，紐約州計畫分階段重啟經濟，激勵投資人樂觀情緒上漲，美股周二(28日)開盤上漲223.39點，以24,357.17點開出，隨後漲勢擴大超過360點。

截至台北時間28日晚間9點50分，道瓊指數上漲271.38點或1.12%、暫收24,405.16點；標普500指數上漲34.24點或1.19%、暫收2,912.72點；那斯達克指數上漲55.89點或0.64%、暫收8,786.06點。

隨著全球最大原油期貨ETF-United States Oil Fund LP(USO)周一公告將在4天內出售所有6月交割原油期貨合約，紐約西德州原油(WTI)6月交割合約價格一度暴跌20%，但在市場情緒平復後，跌勢收斂甚至翻紅，接近晚間10點，WTI 6月交割合約價格報每桶上漲0.32美元或2.50%、暫收13.10美元，布蘭特原油價格也由跌翻漲，站回每桶21美元之上。

(中時電子報)