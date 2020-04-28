東港知名餐廳佳珍海產為慶祝零確診並為黑鮪魚季加油打氣，28日免費送消費者吃黑鮪魚生魚片。（謝佳潾攝）

中央流行疫情指揮中心28日再次宣布零確診，開心之餘還在記者會上送龜苓膏慶祝，而東港知名餐廳佳珍海產也跟進狂賀，免費送消費者吃黑鮪魚生魚片，不少饕客直呼好大器，但老闆蕭受發謙虛稱「這是大家的福氣」，也盼藉此替黑鮪魚季加油打氣。

蕭受發指出，前波零確診送禮他也有跟到送美食，當下是真的太感動，對比之下，台灣的防疫做得無可挑剔，是該好好慶祝一番，不料不久後爆發海軍磐石艦事件，一夕間大家再次人心慌慌，不過一路走到現在連3天零確診，那真的是大家的福氣。

「好福氣就要分享！」蕭受發笑說，其實自己也是個有福氣的人，目前台灣的餐飲業有8成面臨歇業、無薪假的窘境，而他還能開門做生意，真的是有福氣，也因此要更感恩，所以此次零確診送禮直接送出黑鮪魚生魚片，且是至4月底只要零確診就送。

「請大家也要來黑鮪魚季哦！」他不諱言地說，如此大器送上黑鮪魚生魚片，也是有私心想要替東港黑鮪魚季加油打氣，現在疫情雖趨緩但民眾的心理壓力還是大，許多業者甚至漁民都很擔心黑鮪魚季會受影響，所以盼藉此增加大家的信心。

(中時 )