新冠疫情衝擊台灣觀光業，被視為「台灣門面」的臺北市雙層露天觀光巴士首當其衝，台灣國際扶輪社號召社友相挺台灣觀光產業，與業者合作正式啟動企業團體包車服務，其中，全台「含金量」最高的台北金融扶輪社今（28）日搭乘露天雙層觀光巴士前往淡水參加移動例會。

台北金融扶輪社社長胡正果表示，因應疫情管制，包括台北金融扶輪社在內的不少姐妹扶輪社，例會暫停召開或改以視訊方式進行，但是日前收到臺北市雙層露天觀光巴士執行長徐浩源的求救信，於是率先提議例會改至巴士上舉行，社友也都感覺非常新鮮，今天踴躍出席。

2019年甫成立的台北金融扶輪社，社友各個大有來頭，是由金融業菁英，上市櫃公司董事長、總經理、財務長、發言人，以及律師、會計師所組成，包括堪稱是全台「含金量」最高的扶輪社，成立至今屢屢成為市場話題，是指標社之一。胡正果說，台灣有800多個扶輪社、台北有200多個扶輪社，相信這次的創舉，絕對是增加扶輪社例會亮點的最好方式，也希望這樣的拋磚引玉，未來會有更多友社共同參與包車服務。

國際扶輪3481地區總監李文森表示，自從疫情爆發後，他與地區社長發揮扶輪精神，立刻成立「扶輪餐廳google地圖」，將地區社友開設的餐廳、飯店近百家資訊上傳網路，並鼓勵社友們例會、理監事會優先選擇社友的店消費，今天他也用行動參與首發啟動，支持同為扶輪社友的徐浩源，例會晚餐也是轉換至永和社社友投資的淡水將捷鬱金香酒店。

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