光寶獲遠見雜誌2020企業社會責任獎電子科技業首獎 21:412020/04/28 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光寶科宣布，獲得遠見雜誌2020企業社會責任年度大調查的電子科技業首獎。 光寶2019年成立直屬董事會的企業永續發展委員會，推動環境永續相關的公司治理機能，佈局低碳產品與綠色營運、聚焦環境策略於降低全球極端氣候異常影響下的風險衝擊、擬定光寶氣候韌性提升計畫、精進公司因應氣候變遷營運減緩之調適能力；同時通過國際科學基礎減碳目標（SBT），自主承諾於2025年達成每單位營收排碳量較基準2014年減少39.3％。 (工商 ) #全球 #光寶科 #光寶 #企業社會責任 #電子科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 後新冠時代的全球最大贏家 04:102020/04/27 時論廣場 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 《產業》遠見CSR獎公布 遠東集團共拿四獎 14:002020/04/28 財經 研華 獲頒CSR企業社會責任楷模獎 15:492020/04/28 財經 《電腦設備》研華獲CSR電子科技業楷模獎 16:312020/04/28 財經 《科技》遠見企業社會責任年度調查 光寶科、台達電獲首獎 17:562020/04/28 財經 玉山銀行榮獲「台灣最佳銀行」大獎 19:052020/04/28 財經 財經熱門新聞 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 勞工紓困貸款核貸破3千億 銀行「動起來」 - 財經 - 工商 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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