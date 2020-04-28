光寶科宣布，獲得遠見雜誌2020企業社會責任年度大調查的電子科技業首獎。

光寶2019年成立直屬董事會的企業永續發展委員會，推動環境永續相關的公司治理機能，佈局低碳產品與綠色營運、聚焦環境策略於降低全球極端氣候異常影響下的風險衝擊、擬定光寶氣候韌性提升計畫、精進公司因應氣候變遷營運減緩之調適能力；同時通過國際科學基礎減碳目標（SBT），自主承諾於2025年達成每單位營收排碳量較基準2014年減少39.3％。

(工商 )