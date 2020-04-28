《鬢邊不是海棠紅》由于正總監製、惠楷棟執導，黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演，完結好評如潮，豆瓣更以7.8分佳績收官。黃曉明劇中飾演程鳳台為治好尹正飾演的商細蕊耳朵，和小舅子演出對戰土匪的戲中戲，藉此刺激商細蕊，果然成功治癒。商細蕊知情後氣得把二爺推入河裡，讓他全身濕又狼狽，讓二爺好氣又好笑罵「不知好歹、扒了你的皮，這就是你感謝的方式。」

幕後花絮曝光黃曉明拍攝此場戲為求鏡頭更完美，儘管狼狽不已還是請導演再拍一次，相當敬業。劇情最後商細蕊一曲《鳳仙傳》謝座，程鳳台離開北平搭上火車正式完結，播出後許多網友更表達「不想對鬢邊說再見」、「從沒有一部戲讓我這麼難斷捨離」。

尹正表示商細蕊改變了自己的性格：「他比我要勇敢！可能同樣一件事，以我之前的性格，即使接受不了，也不太會說出來，但是演完商細蕊之後，我會直接說，我覺得這件事不對。商細蕊給了我很多勇氣。」

黃曉明爆料劇裡和尹正喝酒戲是真實喝醉：「演了一兩場都覺得是在裝醉，我就和尹正提議喝點再拍，兩個人在十分鐘之內就乾掉一瓶威士忌，開拍後就覺得對了，因為是真醉。」拍完後兩人都暈了，不能拍後面的戲，導演只好先喊收工。

佘詩曼飾演范湘兒二奶奶，沉澱內斂有氣度，坦言剛開始接到這個二奶奶角色有擔憂，因為自己是南方人要接演東北女孩的故事，氣質、說話方式都不一樣。好在某次頒獎典禮巧遇聶遠老婆，她正是東北人，對我說：「東北人都很直爽、說話很直接像我一樣」因此做這個角色的功課時，有很多表演方式是回憶起過去和她吃飯聊天時豪邁的樣貌。

本週完結演員群互相表達不捨，黃曉明讚佘詩曼：「與豪爽、可愛、義氣的你拍戲非常開心，希望下次還有合作的機會。」佘詩曼感謝黃曉明照料回：「念你的細心體貼、謝你的照顧、欣賞你的專業、完美的二爺，期待下一次的合作。」《鬢邊不是海棠紅》愛奇藝台灣站全集上架獨家播出。

黃曉明昏迷尹正為他按摩陪伴。（愛奇藝台灣站提供）

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黃曉明表示自己完結哭了兩次。（愛奇藝台灣站提供）

尹正共二十幾套京戲扮相。（愛奇藝台灣站提供）

尹正黃曉明患難之情最為吸睛。（愛奇藝台灣站提供）

程鳳台將搭火車離開望向商細蕊。（愛奇藝台灣站提供）

網哭喊不想與《鬢邊》說再見。（愛奇藝台灣站提供）

尹正為黃曉明真情流露。（愛奇藝台灣站提供）

佘詩曼學聶遠老婆詮釋直爽東北女孩。（愛奇藝台灣站提供）

黃曉明被尹正推入河裡濕身。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )