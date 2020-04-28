全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，議員林正峰28日抨擊120天活動要燒40億元，且選在選舉年舉辦，要求避開，桃園市長鄭文燦不斷重申目前是前置規畫，展期多長、展場幾個、預算多少都未定案，甚至回嗆：「你打（質詢）得太早！」議員資訊不夠「是超前批評」。

林正峰說，2022年「世界客家博覽會」的源起，是蔡英文總統出席「108年全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮」時對外宣示，「桃園市蔡英文2020守護臺灣」臉書社團也隨即貼文，指出是前立法委員蔣絜安擔任桃園市客家局長時，向鄭文燦建議，並且在浪漫臺三線區域治理平台會議正式提出，蔣轉任立委後，當面向閣揆蘇貞昌建議，由客委會主辦、桃園市政府承辦，經費規模30到40億元。

林正峰抨擊，這項蔡英文競選連任的政見，政治意涵濃厚，客家事務局就在3月18日動支1950萬元經費，以「限制性招標」招收世界客家博覽會規畫案，桃園市議會竟然完全被蒙在鼓裡，直言2022年8月至11月正值下屆市長、市議員選舉競選活動最激烈時刻，要求活動時間提前到年初，避開選舉敏感時刻，客家局必須向議會專案報告活動規畫細節，預算部份更應堅持中央全額編列。

「如果真的是40億、120天我會很高興！」鄭文燦在議事堂多次重申顧問公司還沒遴選出來，最終活動幾天、預算給多少都要跟客委會討論，強調桃園是客家第一庄，積極爭取首屆世界客家博覽會在桃園舉辦，現階段桃園只負責規畫費，仍然在遴選顧問公司的規畫階段，會等規畫案完成之後再向客委會爭取。

鄭文燦強調活動跟選舉無關，但會通盤考量避開選舉期間，會帶規畫案出爐後，全力爭取行政院及客委會的支持，希望預算能夠高一點。

客家局長何明光表示，市府規畫運用統籌分配款來支付相關費用，已於去年取得議會同意墊付在案，目前規畫的招標案至4月17日開標，28日辦理評選，在評選完成後，將通盤檢討期程、地點、經費及展覽內容後辦理。

(中時 )