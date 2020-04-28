雲林縣創世基金會斗六院為幫助植物人，28日與西螺福興宮共同舉辦「文昌亮起light」活動，只要花600元便可在福興宮點1盞燈，讓太平媽與文昌帝君保佑考試順利，前100名還可額外獲贈「庇佑小神衣」，希望家長踴躍幫考生點燈，做愛心之餘也讓孩子考運更順利。

創世基金會斗六院受新冠肺炎疫情影響，今年募款情況較往年減少許多，面對院內植物人龐大的尿布、奶粉、看護墊費用，已是入不敷出，西螺福興宮得知其困境，特別提供200個燈位，幫助基金會籌募經費。

「文昌亮起light」活動28日在福興宮舉行，去年國中會考榜首賴季琳、北藝大特別選才正取張瀞2名同學身穿狀元服，祈求福興宮太平媽、文昌帝君庇佑考生金榜題名，並將福澤分享給植物人。

福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮媽祖慈悲靈顯、保佑眾生太平喜樂，故稱為太平媽，今年因疫情影響社福團體募款不易，家長幫考生點燈祈福，同時也能幫助植物人，功德殊勝無量，呼籲大家共襄盛舉，用愛心讓社會更加太平喜樂。

創世基金會斗六院表示，院內共安養42名清寒植物人與95名到宅服務個案，每天需要大量的尿布、奶粉、看護墊等物資，非常需要社會大眾伸出援手，來福興宮點1盞燈600元，就可得到太平媽與文昌帝君的加持並做公益，詳情請洽點亮小組（05）5377855。

(中時 )