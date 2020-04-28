北韓領導人金正恩的身體狀況讓全世界都十分好奇，外界不斷揣測他究竟是生是死，現任南韓國會議員、同時也是脫北者、前朝鮮駐英大使的太永浩聲稱，可以確定的是，金正恩目前的狀態是無法獨自起身或者行走的狀態。

根據《韓聯社》報導，日前才當選南韓國會議員的太永浩（逃到南韓更名：太救民）日前接受CNN採訪時表示，以朝鮮人的立場看來，金正恩沒有在太陽節亮相事有蹊蹺。

太永浩表示，金正恩的確切情況只有其夫人、妹妹或者親信才知道，他認為，金正恩接受手術的傳聞有事實根據。另外，前領導人金正日死後也是2天未發喪，連外務相也是在發布訃文的一小時前聞訊。

太永浩本月16日才剛當選國會議員，過去他是朝鮮駐英大使，2016年因為朝鮮在大陸發生「餐廳服務生集體脫北事件」，讓朝鮮當局下令駐外人員的子女滿25歲就必須在7月中旬回國，因此太永浩決定脫北。

太永浩和家人在同年7月失去聯絡，輾轉抵達南韓首爾，南韓也證實此事，並解釋其逃脫原因是「對金正恩感到失望」以及「渴望自由民主」。

(中時電子報)