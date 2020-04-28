一位來自美國、在大陸教導拳擊的教練，在網路上炫耀自己的獵豔事蹟，被其他網友爆料後，引起軒然大波，這位叫做西拉斯梅納德(Silas Maynard)的男子，自稱長達10年時間裡，和他發生過關係的大陸女性高達1242位，且幾乎不做任何安全措施，甚至將這些親密影片上傳網路，要付費才能觀看。

梅納德在某個成人網站承認，與上千位女子發生關係，其中還包括高中生、拳擊課的學員，幾乎都是危險性行為，而他未經受害女子同意，將偷拍影片上傳到國外色情網站，影片內容尺度非常大，梅納德會要求女子做出「重口味」的動作，過程大多並非自願，當然她們也不知道被偷拍。

上傳的影片名稱充滿歧視意味，炫耀自己如何騙這些女子上床，梅納德曾說只要讓她們以為可以跟他結婚「拿到綠卡」，就非常好上手，言論引起網友不滿，紛紛起底這位拳擊教練，他在美國已經結婚，在大陸期間假裝單身行騙，也並非像他自己聲稱的是知名教練，許多人認為梅納德就是標準「在美國混不下去，來亞洲騙吃騙喝的洋垃圾」。

根據外媒報導，梅納德2年前就應該被遣返，但去年還在珠海帶運動員訓練，究竟何時離開大陸，沒有人知道，而整起事件爆發後，引起相關部門注意，當地出入境管理局已介入調查。

(中時電子報)