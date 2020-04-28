中央氣象局預報顯示，明天白天以偏東風至東南風為主的環境，迎風面東半部地區仍偶有局部短暫陣雨，而由於整體水氣偏少，其他地區為多雲到晴，不過仍要留意各地山區午後熱對流造成局部短暫陣雨。

氣象局秘書室簡任技正伍婉華表示，明天白天高溫，西半部普遍約30度，中南部局部地區更可達32度以上，花東地區約28至29度，而西半部日夜溫差仍較大，早出晚歸請留意溫度的變化適時增減衣物。

降雨部分，由於水氣減少，各地氣溫明顯回升，除了東半部山區和中部以北山區有零星陣雨機率，其他各地多雲到晴。

伍婉華指出，菲律賓東南方海域有熱帶擾動系統生成，目前距離鵝鑾鼻東南方約2700公里海面上，由於該區域環境適合其發展，根據各國氣象模擬系統預測，該熱帶擾動會往菲律賓南方陸地前進，至於未來增強到熱帶性低氣壓甚至颱風各方還不一致，未來將持續觀察，但不會影響到台灣天氣，民眾可以放心。

(中時 )