4月28日晚，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京出席金磚國家應對新冠肺炎疫情特別外長會。王毅表示，國際社會不應當讓指責和推諉分散我們合作抗疫的精力，更不應容許政治化、污名化的行為製造新的矛盾和分歧，他也強調中方出於人道主義精神施以援手，從來沒有意識形態考量，從不尋求任何地緣政治私利。

根據大陸外交部網站消息，王毅表示，各國都在根據自身國情開展有針對性的疫情防控，中方認為應相互理解和尊重各國做出的努力，相互交流和借鑒有益的經驗。抗疫如同救火，時間就是生命。國際社會不應當讓指責和推諉分散我們合作抗疫的精力，更不應容許政治化、污名化的行為製造新的矛盾和分歧。

王毅表示，中方積極開展國際抗疫合作的初衷，是因為我們自身經歷了疫情肆虐後，對各國人民當前的困難感同身受。是因為我們意識到，只有在全球範圍內消滅疫情，中國人民的健康和安全才能得到更好保障。中方出於人道主義精神施以援手，從來沒有意識形態考量，從不尋求任何地緣政治私利。

王毅表示，新冠肺炎疫情在全球多點暴發、快速蔓延，給各國人民健康帶來巨大威脅，對全球人員往來和世界經濟造成嚴重衝擊，金磚五國也經歷了嚴峻考驗。面對疫情，是堅持科學理性還是製造政治分歧？是加強跨國合作還是尋求脫鉤孤立？是推進多邊協調還是奉行單邊主義？各方都需要對歷史交出自已的答卷。金磚國家作為具有全球影響的新興大國代表，應以人類福祉為根本，以公平正義為原則，作出正確的選擇，採取有力的行動。

(旺報 )