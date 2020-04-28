為協助運動產業紓困，教育部長潘文忠於行政院記者會中表示，提出總經費31億5,500萬元，不僅補助體育團體營運成本、特定體育團體辦理國際賽事，並針對營運困難的運動事業，可補助員工薪資酬勞、場地設備租金、貸款利息補貼等營運成本及運動產業自由工作者的酬勞。

行政院紓困振興方案記者會今日由政委龔明鑫、潘文忠、衛福部次長蘇麗瓊，說明「教育與運動產業紓困方案」。

龔明鑫表示，中央銀行提出1,000億元承作50萬小額貸款新措施的成效，從今年4月20日至27日，總共6個工作天中，「中小信保」已核保超過4,000戶，金額約21億元；而光是昨（27）日一日內即增加近2,000戶，金額約10億元，未來隨著各界對行政流程的了解，核保速度將越來越快，以快速提供小規模營業人各種協助。

潘文忠指出，為強化運動產業紓困，提出總經費31億5,500萬元，不僅補助體育團體營運成本、特定體育團體辦理國際賽事，並針對營運困難的運動事業，可補助員工薪資酬勞、場地設備租金、貸款利息補貼等營運成本及運動產業自由工作者的酬勞等；同時為減輕業者營運負擔，並鼓勵業者提升營運能力，也會針對運動事業於疫情影響期間的研發創新、技術提升及數位行銷等費用進行補助。

受疫情嚴重影響的社區大學及社區大學講師，教育部也提供「減輕營運困難補助」及「講師酬勞補助」的紓困措施，以今年2至6月為補助期程，每次最多補助3個月，6月以後將視疫情發展而定。

此次疫情屬於教育部認定的重大災害，如果青年朋友因疫情導致學貸還款困難，可持今年1月後月收入未達新台幣3.5萬元的相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳本金。今年3月25日已宣布學生負擔利率由1.15％，調降為0.9％，今日再提出減輕學貸還款協助措施，預計於今年8月1日起實施「學貸還款3放寬，最長可16年無需償還本金」學貸寬緩措施，如屬於正在還款者，符合條件皆可提出申請。

(工商 )