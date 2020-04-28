在金正恩推文上，網民於回應中貼出目前極熱門黑人抬棺團與金正恩合成照。照片未被刪除，顯示版主的肚量與幽默感，也與傳統亞洲國家領導人有極大差別。（圖／金正恩推特）

北韓領導人金正恩死訊瘋傳，全球媒體與網路熱烈議論。而金正恩在推特發聲後，大批網民湧入其推特回應，其中包括極受金正恩器重的妹妹金與正，金氏兄妹藉此與網友大談其死訊謠言，有些網民甚至藉此機會做些惡搞圖片，金正恩亦未表示不滿，網上互動氣氛良好，充分展現這位受過西方教育的36歲青年不同於傳統亞洲領導人形象。

在金正恩的推特帳號上，前兩天已出現一些網民詢問其是否安然無恙，金正恩只用韓文發了一則簡短推文：「謠言跑得比誰都快」。而由於網上以其名注冊帳號者有多個，相信@ReaIKimJongUn真是金正恩本人帳號的也不多，直到他與川普推特帳號互動後，很多網才驚覺這真的是金正恩本尊。

令人意外的是，回應金正恩推文的網民中也有受金正恩信任的妹妹金與正的帳號，她回應金正恩有關謠言的推文說：「請等一下」，然後貼出一張她與金正恩合影的照片，其後續回應訊息則關閉而未予公開。但金正恩不久又補上一則：「別相信未親眼所見的事」。

자신의 눈으로 보지 못한 것을 믿지 마십시오.#KimJongUn 🇰🇵 https://t.co/rmnrcLtIqk — Kim Jong-un 김정은 🇰🇵🇰🇵🇰🇵 (@ReaIKimJongUn) April 25, 2020

北韓電視主播李春姬是北韓遇上國家重大事件時的唯一播報人選，網民在金正恩的推特上說，只有這位女士報的死訊是真的，其他人說的都是謠言。（圖／金正恩推特）

最為有趣的是，在金正恩有關謠言的討論串中有大量網民貼出與金正恩死訊相關的訊息或圖片，其中有辛普森家族的卡通，也有金正恩之前與川普會面握手的動畫，還有播報北韓領導人死訊等重大新聞的主播李春姬，網民稱：「只有這位女士報的死訊才是真的，其他都是謠言」。

由於討論串主題的是金正恩死訊，網支在推文中多次使用近期非常熱門的黑人抬棺團的照片，甚至也將照片與金正恩合成製造笑果，其中一張是金正恩躺在病床上，一臉嚴肅地看著窗外的黑人抬棺團；另一張是以其視察導彈發射的新聞照片變造，從看導彈的望遠鏡中看到黑人抬棺團。

They are here pic.twitter.com/SIQ2ucTjGw — alyaa✴BBH2 IN MAY (@Srawbaek) April 25, 2020

不過這些圖片與發言看似會引起金正恩這類亞洲領導人的不悅，沒有網民反應其發文或圖片遭到刪除，金正恩與其妹金與正似乎正以受過西方教育的年輕一輩思維來處理與網民互動，網上氣氛輕鬆且和諧，使得這位曾讓全世界頭痛的亞洲政治人物呈現出與傳統北韓領導人完全不同的新風格。

(中時電子報)