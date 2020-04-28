2019年傳出澎恰恰考慮出書，想說出光碟案真相，當時還吐出一句「想告訴大家，人可以多壞」，居然把隱身多年的盧靚逼出來，直接在臉書反擊。(圖/ 摘自盧靚臉書)

近日傳出老牌藝人澎恰恰疑似被黑道逼債，只好到刑事局報警求助，這件事曝光後有網友翻出澎恰恰17年前「偷拍光碟案」討論，去(2019)年事件女主角盧靚就在臉書吐露真相，在受到輿論壓力後，終於和女方說抱歉；但有不少人推測澎恰恰和黑道一直有交集，源頭就是「光碟事件」的關係。

2005年澎恰恰遭爆出當著鄉土劇女演員盧靚的面自我安慰，被盧靚拍下後其黑道叔父盧照琴以此勒索，後來澎恰恰麻煩黑道歌手郭桂彬幫忙，沒想到二度被恐嚇勒索，一共被拐騙4千多萬元；後來台灣高等法院依恐嚇取財罪，分別判處盧照琴2年4個月、盧靚2年、郭桂彬3年有期徒刑。

原以為事過境遷，但2019年傳出澎恰恰考慮出書，想說出光碟案真相，當時還吐出一句「想告訴大家，人可以多壞」，居然把隱身多年的盧靚逼出來，直接在臉書反擊；盧靚在個人臉書表示，「就是你拿FM2要我吃，說吃了心情會變好，但我不吃。你吃了之後很想要…但我不願意！搞到最後，你只好自己躲在我背後自我安慰…」。

澎恰恰和盧靚隔空槓上，所幸雙方友人出面協調，最後和解收場，而澎恰恰才首度在鏡頭前還盧靚一個道歉，希望這個恩怨能一筆勾銷；盧靚也說了，要不是為了女兒，不然不會出來講這件事，並盼這件事情就此打住，雙方好好經營自己的家庭和生活。

(中時電子報)