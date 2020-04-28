新華社報導，2020浙江省台資企業創業創新推進會暨台企高質量復工復產座談交流會28日透露，《浙江省貫徹〈關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施〉實施指南》(以下簡稱《實施指南》)正式發布。

報導稱，去年11月4日，大陸國台辦和國家發改委經商中組部等20個有關部門，出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱《26條措施》）。為使《26條措施》在浙江應落盡落、應享盡享，浙江省台辦與浙江省發改委在廣泛聽取在浙台胞台商意見建議的基礎上，會同浙江省經信廳、省教育廳、省科技廳、省商務廳等部門制定出台了該《實施指南》。

浙江省發展改革委副主任徐幸表示，《實施指南》共40條，緊緊圍繞為台企台胞提供同等待遇，針對《26條措施》逐條分解、逐項細化，包括產業創新中心辦理指南、貿易救濟和貿易保障措施服務指南、浙江省股權交易中心支持台資企業發展服務指南等，每條每項都有明確的責任部門、政策內容、操作辦法和辦理窗口。

據悉，在疫情防控和復工復產「下半場」，面對嚴峻和不確定因素影響，不少浙江台企見勢早、行動快，在應對疫情過程中抓住大陸經濟發展機遇，積極拓展內銷市場，及時調整市場布局和產品結構，表現出較強的抗風險能力，在疫情期間逆勢增長。

浙江省副省長朱從玖建議台商台企關注擴大內需積極參與浙江建設交通強省、建設全球先進製造業基地以及長三角一體化等重大發展戰略，他說：「當前經濟形勢嚴峻，比如浙江外貿依存度較高，國際疫情對我們影響很大。但積極因素也很多，比如長期以來浙江經濟巨大的韌性。」

(中時 )