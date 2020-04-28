桃猿林泓育挨了一記觸身球，表情相當痛苦。（鄭任南攝）

中華職棒31年第24場例行賽，今天在新莊棒球場由地主富邦悍將迎戰樂天桃猿，雙方派出洋投應戰，前五局雙方打者加起來總共才擊出6支安打，不過桃猿在6局上和7局靠著郭嚴文的2分打點全壘打及安打進帳分數，終場桃猿3比0收下對悍將的4連勝，悍將教頭洪一中暫時仍無法率隊從前東家手中奪勝。

洪一中今天再度和桃猿教頭上演「師徒對決」，悍將推出洋投伍鐸先發，桃猿則派洋投尼寇力把關，前5局兩位先發投手沒給打者太多進攻機會，直到6局上，桃猿終於等到得分機會，在一人出局情況下，第4棒「小胖」林泓育安打站上一壘，接著隊友郭嚴文敲出中外野方向兩分炮，助桃猿突破0比0僵局，取得2分領先。

7局上桃猿在兩人出局之後，再度出現得分契機，藍寅倫擊出一壘方向滾地球，裁判判定安全上壘，悍將提出電視輔助判決失敗、維持原判，藍寅倫憑著內野安打上壘，隨後林泓育補上一支二遊間的穿越安打，形成一、三壘有人，這時上場打擊的郭嚴文再度建功，以右外野落地安打敲回球隊本戰第3分。

桃猿洋投尼寇力此役表現可圈可點。（鄭任南攝）

尼寇力此役完成8局投球任務，8局下伸手試圖接悍將李宗賢的擊球時被打到左手臂靠近手腕處，當下表情痛苦地蹲在投手丘，退場時防護員跟著身旁關心他狀況，並立刻為他冰敷。此役尼寇力只被敲出2支安打無失分，並飆出6次三振，順利收下勝投，自責分率0.00。

9局上桃猿由王躍霖關門，讓悍將三上三下；打下勝利打點的郭嚴文本戰包括全壘打，4打數繳出2安打，進帳3分打點、1得分，打擊率來到3成42。

悍將洋投伍鐸此役主投5.2局被敲8支安打掉2分自責分、吞下敗仗，個人累積跨季10連敗，是中職首位10連敗的外國籍選手，也追平聯盟外籍選手連15場先發未勝紀錄。

(中時 )