北市錢櫃KTV林森店26日大火造成嚴重死傷，27日下午北市副市長黃珊珊率隊錢櫃6家分店聯合安檢，檢查結果晚間出爐，錢櫃4家分店消防安檢不合格，市府勒令即刻停業。對此，宅神朱學恒一看後驚呼：「難道每次去唱歌都是抽生死籤嗎？」

北市副市長黃珊珊27日下午率隊錢櫃6家分店聯合安檢，檢查結果晚間出爐，錢櫃敦南店、中華店、南京店、松江店消防安檢不合格，市府勒令即刻停業，並限期3日內改善缺失，否則將連續開罰。

消息一曝光後，宅神朱學恒在臉書上嘲諷說，「這樣難道每次去唱歌都是抽生死籤嗎？」朱學恒更提出疑惑，「我其實一直很好奇，永遠都會聞到的燒塑膠味道是因為錢櫃有在經營塑膠加工業嗎？」

錢櫃今（28）日下午5點召開重大訊息記者會，不過，練台生未出席記者會，由錢櫃高層出面致歉。錢櫃表示全台所有門市分店總共17家，暫停營業一周，會重新檢討消防設備、員工教育訓練等。錢櫃表示會發放100萬元給罹難者，幫助家屬處理後事，並且表達至高的歉意。

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宅神朱學恒在臉書上嘲諷說，「這樣難道每次去唱歌都是抽生死籤嗎？」朱學恒更提出疑惑。(圖/摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所FB)

(中時電子報)