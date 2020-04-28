桃園市政府為力抗疫情、提振桃園商圈經濟，推出「桃園市振興商圈商機補助計畫」，透過商圈自主提案，結合在地特色推出系列活動，今年度總補助額達500萬元，目前完成審查作業，共有3個商圈獲最高50萬元補助款，其餘申辦商圈也均獲得35萬元以上補助，期望在疫情下，透過各項振興政策，提增民眾消費意願，活絡在地經濟提升商機。

經發局長郭裕信表示，振興補助計畫審查標準包括內容創意性、計畫內容和經費編列完整性及合理性、商圈店家與家數及參與度，最高額度高達50萬元補助款，受補助的商圈除融合在地特色及名產的活動外，多個商圈更積極投入發展「無接觸銷售」等業態轉型。

提案計畫因疫情影響，商圈在上半年以導入電商運送平台及推動行動支付為主，7月視疫情狀況，將陸續舉辦實體戶外活動，其中獲得最高補助50萬元的3個商圈，分別為「桃園市八德觀光商圈促進會」結合在地特色舉辦體驗活動，「桃園市博愛特區文創商業發展協會」透過參與式預算提出古城區創生計畫、「桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會」結合雙十嘉年華跨族裔大遊行活動，讓遊客體驗不同特色店家，提升店家能見度，也兼顧整體商圈未來發展。其餘商圈計畫以完整性來決定補助額度，經過評估後共12個商圈獲得補助。

在疫情期間，經發局推出餐飲業者導入電商及運送平台，每案轉型鼓勵金5000元，同時協助媒合餐飲業者爭取經濟部導入外送服務的餐飲業者，每家補助上限1.5萬元，協助餐飲業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型，並協助媒合中央所推出小額快速的紓困貸款，小商家或攤商可貸款最高50萬元等政策，協助申請助攤商度過難關。

經發局郭裕信局長表示，等疫情結束後，將透過市府及商圈共同努力，營造更加友善的商圈遊逛環境，吸引遊客至商圈進行消費與觀光，促進商圈產業蓬勃發展。

(中時 )