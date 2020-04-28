東京都的首都高速公路因民眾配合防疫盡量避免外出而變得十分暢通，結果讓飆車族撿了便宜，一到晚上就成群結隊的上高速公路飆車。

《朝日新聞》報導，現在東京都夜夜可聽到四輪飆車族環繞高速公路馳騁而過的噪音。日本開始放長假的4月25日晚間9點左右，位於東京都江東區的首都高速公司「辰巳第1停車場」，原本只有不到50個車位，卻擠進約70輛跑車等。從車牌來看，關東地區的東京都和各縣車牌都有，低引擎聲呼嘯而過，來來回回地進出停車場。

報導指出，還有些人在車外聚集聊天。埼玉市的27歲男性召集了約5輛車一起飆車，還比跑環狀高速公路1圈誰快，他們說，「一般車減少了，跑起來好跑多了」。他的英國跑車有時還跑到超過時速200公里。

住在埼玉縣和光市的大學4年級男學生帶了小兩歲的女朋友來看熱鬧。他說，沒上課也沒打工，連喝酒聚餐都沒了。太閒了腦袋會變得很奇怪，只能出來兜兜風了。

國土交通省統計指出，東京都、大阪府、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣等7都府縣4月7日被指定為緊急事態宣言的地區後，首都高速公司的交通量就逐漸減少。25日宣布日本全國進入緊急狀態後，交通量更減至去年的6成，使得飆車族盡出，警視廳已加強取締。

(中時電子報)