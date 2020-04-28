許多人想滋補強身都會泡「蛇酒」喝，就是將活生生的蛇放進酒裡泡著。一名印度男子也效仿泡蛇酒，當他打開蓋子品嚐時，泡在裡面的眼鏡蛇卻沒死，跳出來狠咬他一口，最後送醫不治。

綜合外媒報導，一名印度男子阿爾塔先前在自家菜園工作時發現有不明物體在蠕動，仔細查看才發現竟是一條長約60公分的眼鏡蛇，阿爾塔想到喝蛇酒有益身體健康，決定抓住這條蛇放進酒罈裡釀酒。

阿爾塔就這樣釀了1個月後，覺得時間應該差不多了想試喝，於是開蓋準備飲用，不料眼鏡蛇居然沒死，還跳出酒罈狠咬阿爾塔的手腕一口，家人雖在發現後緊急將他送醫急救，但由於醫院內沒有相關血清，只能轉院，阿爾塔就在轉院途中的4小時內毒發身亡。

有人推測，也許是酒精濃度不夠高，或是阿爾塔泡酒時未將酒罈密封好，才導致眼鏡蛇泡了1個月依然生命力頑強，活蹦亂跳。

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(中時電子報)