英國周二公佈的數據顯示，新冠疫情的死亡人數在9天前已超過24,000人，也就是說，英國絕對是歐洲最嚴重的新冠病毒重災區。

路透社報導，強生首相（Boris Johnson）先前曾說「我們成功因應疫情」，結果隔天的新數據卻狠打臉，到4月17日的一周，是英國最致命的一周。

國家統計局表示，截至4月17日，英格蘭有21,284人死於COVID-19。截至4月19日，再加上蘇格蘭報告了1,616例死亡、威爾斯1,016人死亡，和北愛爾蘭的276人死亡，整個聯合王國的死亡總人數至少在24,000以上。

哈佛大學公共衛生學院流行病學副教授比爾·漢納格（Bill Hanage）說：「如此爆增的數字，已超過法國的5000人病死，英國躋身受災最嚴重的國家之列。」

他對路透社表示：「這可以說是先前強生首相提過的『大範圍自體免疫』的代價，對國家造成極大的衝擊。」

先前英國政府宣布的死亡人數，拘泥在醫院統計，但是新的數字則納入社區環境中的死亡人數，一下子就增加了兩倍。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）提醒人們，我們對於新冠病毒仍然未知，一些沒有潛在健康狀況的兒童，仍死於罕見的發炎綜合症，研究人員認為，這也與COVID-19有關。

金融時報上週的分析更嚇人，他們認為全英國的實際死亡人數，超過了4萬人。

(中時電子報)