新冠肺炎重創各產業，社福團體也難倖免，疫情爆發至今，活動或延期或取消，加上非常時期難開口，弘道老人福利基金會的募款比往年同期至少掉一半，而今雖轉型線上募款及轉募物資，但成效仍有限，屏東服務處為不造成大家壓力並因應屏東人實體捐款習慣，轉攻「減壓捐款箱」。

屏東服務處長陳峙瑋指出，因應防疫，基金會許多活動不是延期就是取消，而這不僅影響外界無法看到弘道在做什麼，還連帶因無關注點導致募款愈趨艱難，且加上景氣不好、各行各業都不好過，他們也不敢跟以往合作的中小企業開口，所以疫情爆發後的募款金額，只有慘還要更慘。

陳峙瑋說，基金會對此「非常現象」，盼藉轉線上募款、轉募物資等方式解決，但他發現，屏東人習慣實體捐款，對於線上捐錢、郵局劃撥等形式較無感，所以成效實在有限，因此屏東服務處另闢出路，轉攻實體捐款箱也是「減壓捐款箱」，預計增至80個。

「不要造成大家的壓力，就是最好的募款。」他說，其實弘道一直以來都是以小額募款為主，為的是希望捐贈者不要有壓力，如此才能長期支持，而在此非常時期同理心更是重要，減輕大家壓力是社福單位能做到的貼心，捐款箱內雖多為1塊、5塊或是發票，但也都是彌足珍貴的愛心。

他強調，雖然現今募款困難重重，但弘道會持續服務長輩，除再努力募款外，也會把政府的案子接好做好，藉完成計畫的核銷經費去彌補募款的不足，而此次也很感謝政府的協助，雖對社福團體無紓困方案，但比往常還要快速的核銷動作也是幫了大忙。

(中時 )