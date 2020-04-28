今年第一季是史上少見的疫情重災期間，企業普遍無法正常運作，也有產業經營績效創新記錄。今（28）日同時公布的兩家國際級銀行UBS瑞銀集團、HSBC匯豐集團，亞洲市場都是業務重心之一，自結2020年第一季獲利，呈現絕然不同面貌。

在倫敦證交所和香港證交所雙掛牌的歐系銀行匯豐銀行，今天公布的Q1稅前利潤，較去年同期下降48％至32.29億美元，收入下降5％至136.86億美元，所有業績表現都低於分析師預期。據悉，匯豐銀行在此波國際油價重挫過程，產生龐大的企金壞帳部位，壞帳準備金因此出現9年來的最高水平。

同樣是公布2020年第一季獲利，UBS瑞銀集團就讓人刮目相看。瑞銀今天表示，2020年第一季度營業收入79億美元，去年同期為72億美元，而淨利潤增長40％，有形資產回報率12.8％，今年1至3月歸屬於股東的淨利潤為16億美元，高於2019年同期的11億美元，第一季度的信貸損失淨額為2.68億美元。

瑞銀集團的核心業務，除了總部所在的瑞士市場有零售消金服務，全球市場主打高資產客群的財富管理服務，該集團今天的財報報告指稱，由於客戶交易量高，帶來第一季的利潤激增。

(工商 )