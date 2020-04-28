南韓「N號房」事件持續在南韓延燒！南韓陸軍28日決定公開其中一名具有現役軍人身份的共犯，根據南韓《SBS News》報導，除了已經曝光的主嫌趙主賓外，南韓陸軍公布了現年19歲的一等兵李元昊（譯音），警方先前也公開另一名共犯，18歲的姜勳（譯音）。

根據報導，由於李元昊具有現役軍人身份，因此目前由憲兵單位拘留調查。軍方掌握足夠證據，稱這名嫌疑人積極參與聊天室運作、製作和散播性剝削影片。另外據韓聯社報導，南韓陸軍28日下午召開「性暴力犯罪身分公開委員會」，決議公開軍檢單位調查中的嫌疑人身份，包括姓名、年齡與外貌清晰照片。這是南韓軍方首次公開調查中嫌疑人身份，也是第3名身份完全被公開的N號房嫌犯。

南韓陸軍方公開N號房共犯李元昊身份。（圖／SBS News）

這起在新冠肺炎期間爆發的南韓重大社會事件，嫌犯透過加密通訊軟體Telegram建立多個付費聊天室，並脅迫女性受害者拍攝不雅影片、照片，甚至直播性侵犯過程等，消息曝光後震驚南韓。

有鑑於整起事件引起南韓輿論關注，南韓軍方表示，委員會深入討論後，雖然認為公布嫌犯身份可能對當事人和家屬造成人權侵害，但基於南韓民眾有知的權利，並且為了預防類似事件發生，因此才會對外公開。

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(中時電子報)