民進黨挾全面執政優勢要強修《農田水利法》，10月就要把農田水利會改官制，將全國17個水利會的人、錢一把抓，如此強取豪奪，卻臉不紅、氣不喘地侈言健全組織、照顧農民；行徑猶如大盜恃強奪產搶親，還厚顏向被害人邀功要感謝狀。當政府橫柴入灶、帶頭違憲充公民產，更讓人憂懼的是，國家機器傲慢恣意地展現權力肌肉，究竟伊於胡底。

全台17個農田水利會，擁有2300位員工、150萬會員，是傳統上地方派系的重要樁腳，也是選戰關鍵角色，尤其會長是資源分配者，更是政治上兵家必爭之地，歷屆會長選舉多為藍大綠小，目前17位會長，國民黨佔11席、民進黨5席及無黨籍1席，加上總資產達6000億元，長期是民進黨覬覦標的。

蔡政府上台後，2018年開始推農田水利會改制、會長改官派，要把水利會累積百年的資源全部充公，引發強烈爭議，包括上千農民北上抗議「民主退步」，連民進黨籍的行政院顧問陳昭南、前台南縣長蘇煥智都重批嚴重違憲，身兼民進黨中常委的桃園農田水利會長黃金春去年2月新春團拜也表達「捍衛農民權益，堅決反對改制」，並以「失去農民朋友，就失去政權」，解讀民進黨2018年底縣市長選舉大敗。然言者諄諄，聽者藐藐，民進黨已視水利會為到嘴肥肉，哪肯鬆口？

儘管蔡政府畫出健全組織、保護水質、加強照顧農民等大餅，但除了修正案諸多條文已違反憲法保障的財產權，剝奪自治團體選舉權等各種基本權利之外，光就小組長、掌水工等攸關運作的重要職務如何產生，草案完全付之闕如，僅以「產生方式由主管機關定之」一語帶過，就可看出政府要的根本是人事、資產，17個水利會成了17個基金會，平時可酬庸納叛，選戰有兵馬糧草，多好用。

去年9月陳昭南曾親自撰文透露，蔡總統8月在官邸向桃園水利會長黃金春允諾「全面終結水利會改制」；不知是否因此化解反對改制的水利會會員疑慮、「找回農民朋友」，造就蔡總統在今年1月，全台拿下817萬票的狂勝紀錄。但保住政權，然後呢？防疫當前，民進黨仍迫不急待要吃下農田水利會，這難道不是繼國民黨被黨產會追殺、婦聯會遭內政部清算之後，政府又一次不顧違憲爭議地豪奪民產？當惡例接二連三，下個國家機器的受害者是誰呢？

(中時 )