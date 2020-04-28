中新社28日報導，印度醫學研究理事會27日稱，自兩家中國大陸有資質公司進口的大量新冠病毒抗體快速檢測試劑盒存在檢測結果誤差，要求相關省分停止使用這些試劑盒。對此，大陸外交部發言人耿爽28日回應稱，相關大陸企業已指出，試劑盒的使用等有嚴格的要求與規範。

耿爽指出，近來，包括印度在內的很多國家在大陸市場採購醫療物資。陸方在保證國內防疫需求前提下，支持有資質、有信譽的企業對外出口，並在生產、運輸、清關等環節為包括印度在內的各國來陸採購提供便利，以實際行動支持國際社會抗疫努力。

對於該具體案例，耿爽指出，兩家有關的大陸公司都已發表聲明指出，其生產的新冠病毒抗體快速檢測試劑盒均已通過大陸藥監局審批，符合質量標準要求，也通過了印度醫學研究理事會下屬機構印度國家病毒研究所的驗證。上述公司同時指出，有關檢測試劑的儲存、運輸和使用均應遵守嚴格的要求與規範。

「中印一直就疫情防控保持著密切溝通與合作。中印之間的溝通渠道始終是暢通的。中方願繼續及時同印方分享防控和診療經驗，向印方捐贈醫療物資。」耿爽說，「同時，我們也希望印度方面能本著實事求是的態度，同陸方有關公司加強溝通協商，合理妥善地解決有關問題，多做有利於促進雙方抗疫合作的事。」

據大陸駐印度大使館發言人嵇蓉27日透露，有關檢測試劑由大陸廣州萬孚生物技術股份有限公司和珠海麗珠試劑股份有限公司生產。新冠抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差；印度醫學研究理事會也明確指出，快速檢測試劑僅用於監控疫情，不能用於確診病例判斷，不能代替核酸檢測，各邦應嚴格遵守使用方法和目的。

嵇蓉指出，陸方支持印度抗疫的心意是真誠的，也體現在實際行動上。對於目前出現的問題，陸方希望印方本著實事求是的態度，充分考慮陸方的善意和誠意，及時與相關公司加強溝通，予以合理妥善解決。

(中時 )