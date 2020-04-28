人前風光的球星，人後可能有想像不到的低谷。有「愛神」稱號的美國NBA球員勒夫（Kevin Love）曾在比賽現場恐慌症發作，幾乎以為自己就要死亡。他因此大力提倡心理健康，這次新冠肺炎疫情中不只帶頭捐款，還提醒憂鬱和焦慮也正形成一場疫情。

「我之前從來沒有發作過，還以為是心臟病，以為自己就要死了，」勒夫（Kevin Love）想起2017年的那場比賽，還餘悸猶存。

呼吸不過來、心臟砰砰砰地跳，隸屬於克里夫蘭騎士隊的勒夫，在2017年11月對上亞特蘭大老鷹隊的比賽中，恐慌症突然發作。上半場就打得不順，中場休息後更是心跳加快、天旋地轉，「好像腦袋要從頭裡爬出來，」他形容。接著嘴唇發白、看見助理教練正發號施令，卻聽不清在說什麼。他提早下場，回到休息室，躺在地上試著吸進一絲空氣，接下來的事幾乎一片模糊……。

勒夫只記得有人陪他就醫，做了好多檢查卻沒有異狀。2天後照常上場比賽，沒有多少人知道他恐慌症發作，但一切如常的背後，他悄悄展開治療：「我從來沒想過自己會需要心理治療。」

勒夫年薪高達3,000萬美元（約台幣9.3億元），恐慌症發作那年，他只有29歲，正是前途無量的當紅球員。2018年他親自撰文回憶這段經歷，坦承曾經以為心理疾病只是別人的事，直到恐慌症發作，才發現「那就像手骨折或腳踝扭傷一樣真實存在」。

勒夫開始提倡心理健康，尤其鼓勵外表剛強、被認為應展現男子氣概的職業球員說出內心不安。其實不只勒夫持續和焦慮、憂鬱奮戰，目前效力聖安東尼奧馬刺隊的德羅展（DeMar DeRozan）2018年也曾坦承罹患憂鬱症。球員雖坐擁多數人難以想像的優渥生活，但長期處在高壓、緊繃狀態，只要一不小心就可能落入情緒低谷。

「每個人都正經歷一些別人看不到的困難，」勒夫強調。

所以在這次COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）疫情中，勒夫也挺身而出，提倡身心健康，也帶頭捐款。

每年這個時候，勒夫都在場上享受球迷歡呼，但今年賽事因疫情而停擺，勒夫和美國近半數人一樣，只能宅在家。

NBA在猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）3月12日確診後暫停賽事，對明星球員來說只是暫時失去舞台，但場館的工作人員卻頓失生計。勒夫是第一位捐款的NBA球星，他掏出10萬美元（約台幣310萬元）幫助場館人員渡過難關：「從前都是他們照顧我們，現在換我們照顧他們。」

勒夫之後另有多位球星響應，累積善款破億元台幣。勒夫也發起為克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）醫護人員送餐的活動，「對我來說，行善就是一種形式的心理治療，或讓自己感覺好一點的方式，」他強調。

疫情讓運動賽事停擺，國際體壇明星也只能宅在家。（圖片來源：pixabay）

比起疫苗、藥物，勒夫更關切疫情帶來的不安與緊張，他認為這正是關注心理健康的最佳時機，病毒挾帶憂鬱和焦慮衝擊多數人生活，「這（心理疾病）也是一場疫情，卻沒有人好好討論。」

更糟糕的是，並不是所有人都有錢、有閒獲得同等的心理治療或心理健康教育，勒夫認為疫情更突顯資源差異：「每個人都應該獲得相同的資源、能得到健康、好好生活。」

勒夫在社交網站Instagram擁有超過300萬追隨者，他發揮影響力提醒粉絲注意心理健康，朗讀紐約時報的文章：「隔離產生的孤獨感，對身體的危害相當每天抽15根菸。」

少了比賽和練習，勒夫利用跑步機保持運動習慣，每天至少要在跑步機走上1個半小時，儘量維持正常作息，「2020年教我的事就是，活在當下，享受此刻，」疫情讓市井小民到明星球員都按下暫停鍵，暫時失去舞台，卻也藉此沉澱、重整。

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(中時電子報)