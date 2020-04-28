鑑於錢櫃KTV林森店26日火災造成重大傷亡，台北市消防局今（28）日持續專案檢查北市電影院、KTV、MTV等19家封閉性娛樂場所，結果發現KTV星聚點復興分公司、中影公司梅花戲院和朝代大戲院等消安檢查不合格，即起勒令停業。

北市消表示，即日起公告檢查結果並命其停業，停業期間限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。

(工商 )