安檢未過 星聚點復興店、梅花等戲院勒令停業 22:382020/04/28 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於錢櫃KTV林森店26日火災造成重大傷亡，台北市消防局今（28）日持續專案檢查北市電影院、KTV、MTV等19家封閉性娛樂場所，結果發現KTV星聚點復興分公司、中影公司梅花戲院和朝代大戲院等消安檢查不合格，即起勒令停業。 北市消表示，即日起公告檢查結果並命其停業，停業期間限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。 (工商 ) #錢櫃 #KTV #北市 #星聚點 #戲院 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 社論／錢櫃版大亨小傳 04:102020/04/28 時論廣場 他憶錢櫃恐怖逃生驚魂：若知工程師在716就不會死 09:272020/04/28 社會 錢櫃大火 綠營竟要「趙少康說清楚」？網大驚甩鍋太大 11:132020/04/28 政治 錢櫃大火／悼5名死者 錢櫃官網變黑白PO道歉聲明書 11:062020/04/28 社會 錢櫃KTV大火究責 錢櫃企業下午5點首度召開記者會 16:142020/04/28 社會 錢櫃5死追真相！羅友志叫陣吠兩句來看看 張雅琴回應了 20:202020/04/28 生活 北市4錢櫃安檢未過 宅神酸：難道唱歌是抽生死籤？ 21:582020/04/28 生活 財經熱門新聞 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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