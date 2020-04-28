日星佐藤健為紀念演員出道10周年，曾在2016年9月發行寫真書《X(ten)》，當時遠赴南美烏尤尼鹽湖拍攝，也隨書附贈長達50分鐘的花絮DVD，近來他因連續劇《戀愛可以持續到天長地久》人氣再度狂飆，連帶讓寫真書重新大賣，不但重返ORICON書榜前10名，出版社更宣布再版，台灣雅慕斯娛樂官方商店同時接受預訂中。

在《戀愛可以持續到天長地久》裡，佐藤健飾演的醫生是個虐待狂，先前他接受訪問時表示：「我對於天堂醫生在工作上非常盡責這塊蠻能理解的，尤其是工作現場是跟人的生命有關的，是不容許有任何差錯的。就因為這樣所以需要非常嚴格的看待工作的部分我很認同。」

另外佐藤健否認自己是傲嬌男，但偶爾會撒嬌，被問到何時會有心動的感覺？他說：「我喜歡傲嬌，但是是喜歡被傲嬌的對待，被告白的時候不會覺得不開心，反而覺得開心。」也曾說過「喜歡像七瀨一樣會讓我笑的女性」，他表示：「我覺得有趣的女性真的很不錯，也不能說是有趣，而是會讓我笑，讓我感覺到有活力的，在這次的拍攝中感受到，對於女生這樣投直球的告白，不會感到抗拒，反而覺得開心。而且她為了要配合我而努力的樣子真的很讓人喜愛。」

對於接下來的目標，佐藤健覺得現在的工作很有意義，且能持續是相當幸福的事，因為是展現外在的工作，所以不想要被看到不好的一面，為了粉絲們會以不會輸給任何人的精神去完成。

佐藤健寫真書《X(ten)》。（雅慕斯娛樂提供）

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