「以房養老」（逆向抵押貸款）最新統計出爐！金管會銀行局28日公布「以房養老」業務辦理情況，目前有14家銀行都已開辦，截至2020年3月底核貸件數累計達4,272件，核貸額度239億元，較去年同期的3362件、184億元分別成長了27.1％、29.9％，其中，以北北基人最愛以房養老，件數占了5成，平均貸款額度765萬元。

金管會統計至2020年3月底，辦理以房養老業務最積極的前五大銀行為：合庫銀行（核貸件數1,697件、核貸額度99.7億元）、土地銀行（核貸件數1,372件、核貸額度67.32億元）、華南銀行（核貸件數745件、核貸額度36.25億元）、台灣中小企銀（核貸件數209件、核貸額度14.45億元）、第一銀行（核貸件數155件、核貸額度13.37億元）。

就區域來看，北北基人最愛以房養老，不管件數、金額都居全國之冠，截至2020年3月底，核貸件數達2170件、金額達165億元。其次是中彰投區域，件數達618件、金額達23億元，桃竹苗區域名列第三，件數達482件、金客達19億元。

就性別來看，女性「以房養老」的人較男性為多。女性核貸件數為2,362件，占比55.29％，男性則有1,910件、占比44.71％，以房養老貸款人平均承作年限為20.9年。

金管會指出，有鑑於我國高齡化及少子化之趨勢，逐漸衍生各項老年經濟安全議題，包括因退休後之安老費用、疾病或意外導致的長期看護等需求，金融需求也隨之產生變化，國銀從2015年陸續開辦以房養老業務。

金管會指出，為避免金融消費爭議，現行銀行實務作業流程已納入專家諮詢機制，要求借款人（年長者）於申請時需備有律師諮詢函或有第三方見證人，及指定具法定繼承資格之人或第三人（無法定繼承資格之人時）為通知義務人，使年長者能充分瞭解契約內容及所生權利義務。

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(中時電子報)