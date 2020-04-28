彰化市鐵路高架化工程建設，光第一階段可行性研究就歷時9年，工程總經費也一路追加暴增到399.46億元，然而卻要彰化縣府自籌89.26億元；彰化縣議會臨時會中決議，要縣長王惠美帶領局處長、議員共赴交通部陳情，爭取由中央全額補助。

林漢斌說明，包含土地徵收、工程費，全案總經費約399.46億元，依現行法規要求，財務自償率為3.41％計算出自籌款。換言之，若整體建設工期約需10年估算，彰化縣每年需編列近9億元，以目前財政現狀幾乎無力負擔。

民進黨籍議員李成濟、莊陞漢都強調，開發案牽涉土地徵收、須整體規劃，帶動發展創造經濟效益，不能因為沒錢就喊窮、否則前功盡棄；要求專案報告的時力議員吳韋達則對報告內容中補充的財務計畫表示肯定；無黨籍李寶銀則強調高架化同時要盡量減少拆遷民宅。

多位國民黨籍議員則呼籲縣府全力向中央爭取全額補助；白玉如直指，已經全線完工通車的台中市鐵路高架化就是中央全額負擔，彰化縣為何不能比照？張錦昆也說，他任員林市長任內員林鐵路高架化完工通車，近50億經費地方負擔6.6億元，僅約一成多，如今竟要自籌逾2成，實在不合理。

張錦昆說，副總統當選人賴清德在行政院長任內就曾到彰化承諾會全力幫忙，他要求縣長王惠美帶全體議員前往交通部陳情，爭取中央全額補助，提議獲王惠美認同，並經縣議會決議通過。

林漢斌指出，彰化縣每年公路建設自籌款約有5至6億元，若高架化自籌款比例能下修至1成5以下、約50幾億元，才是地方比較能配合的水位，感謝議員們支持，他將再向縣長報告，爭取多一點籌碼和中央溝通、斡旋。

(中時 )