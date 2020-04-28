北韓領導人金正恩神隱多日，死亡訊息更在各界謠傳不斷，尤其在各國媒體爭相報導金正恩死訊時，本人也未出面破出謠言，鬧得滿城風雨。輔大哲學系助教，名嘴「人渣文本」周偉航今（28日）在臉書上透露，日前參加節目錄影時，差點和謝震武、莊瑞雄2大律師吵起來，就為了金正恩的體重「到底有多胖」！

北韓領導人金正恩連日豪無音訊，各種死亡說法四起，不過《朝鮮日報》卻報導，南韓和美國的偵測衛星近日都拍到金正恩人在江元道元山的一棟別墅附近騎馬，甚至還在海上玩水，體驗玩著名為「噴氣滑雪」的大型水上活動。周瑋行在臉書上調侃道「看來今天各大政論節目都要開始討論什麼叫做噴氣滑雪惹～」。

提到金正恩，周偉航還分享他日前參加節目錄影前，差點和謝震武、莊瑞雄兩人起爭議，而原因竟然是在爭論「金正恩和蔡易餘誰比較胖」！周偉航表示，小武哥和莊瑞雄都很堅持金正恩比較胖，而民進黨立委蔡易餘本人沒有那麼胖。但他自己認為，「我比較疑惑的點是，他們到底是在哪邊看過金正恩本人的？」

而不少網友則幽默留言說「兄弟齊心，三百公斤」、「 金正恩的體重是北朝鮮國家雞蜜（機密），知道是要暗殺掉的.......」、「 金元帥+1 胖到衛星都找的到」。

(中時電子報)