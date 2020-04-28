新光金控要對外尋找強援。新光金董事會28日決議，將向股東會提案規劃私募20億股，引進國內外大型企業，作為新光金長期策略投資夥伴，若成功找到對象，將是新光金繼2006年引進日本第一生命後，再度尋找外援，且持股約13.6％，將超越新光三越，成為新光金第一大法人股東。

新光金董事會28日亦討論通過新一屆董事提名名單，在新光三越、新柏股份（新勝投資子公司）、進賢投資已提前提名六席董事後，新光金董事會再提名七席董事及三席獨董，即「超額」提名，新光金此屆要選15席董事，但卻提名了16席名單。

三席獨董是林美花、許永明、吳啟銘，另外二席自然人董事是前新光人壽總經理蘇啟明與潘柏錚，另外一席專業董事將是提名新光金董事長吳東進或副董李紀珠，但二人都還是分別代表法人董事吳火獅基金會及吳東進基金會，另外一席是提名新誠投資，原法人代表新光銀副董吳欣儒，則仍未列在名單上，強調股東會投票後再決定。

但提名16席，只選15席董事，有一席法人可能會落選，目前不確定會是哪一法人。

新光人壽及富邦人壽昨日董事會亦通過要投資國內不動產，市場推估可能是5月7日要公開標售的大南港土地案，此案是7千多坪的土地所有權，底價推估超過260億元，極可能成為滿手現金的壽險業競逐標的。

新光金在2006年曾引進日本第一生命作為策略投資夥伴，日本第一生命是新壽長期友好公司，雙方會定期互派人員交流、培訓，及高層互訪，日本第一生命是日本第二大壽險公司，當時入股新光金亦轟轟烈烈，以每股29.33元，第一波入股新光金70億元，占股5.99％，之後又再增資，一度持股逾12％，但之後因故退出。

這次是新光金事隔14年後，再度向股東會提案要引進長期策略性投資人，新光金表示，只是先取得「授權」，並不急迫，且因為近期股價太低，以往都是授權10億股，這次是20億股，但也不排除改發普通股或丙種特別股增資。

(工商 )