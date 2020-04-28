彰化市鐵路高架化工程建設計畫，將採原線高架、並由2軌擴增為4軌，還將增設2個簡易通勤車站。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

已成為古蹟的彰化扇形車庫，在鐵路高架化後將原地保留轉型鐵道文化園區，動態展示退役火車頭。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

令彰化人引頸企盼的彰化市鐵路高架化工程建設，已喊了20年，光第一階段可行性研究評估，從2011年9月起辦理至今，已歷時10年中央仍未拍板；28日彰化縣議會臨時會，工務處長林漢斌進行專案報告說明進度與處理情形，若後續綜合規劃、環評與用地取得等都順利，最快2024才會動工。

林漢斌表示，2012年8月，中央公布實施「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，地方負責研擬可行性研究，再逐層報請中央交通部鐵道局、交通部和國發會3次審查，最後再由行政院拍板核定。

全案在2016年10月初審通過，2018年初由時任閣揆的賴清德親自宣布，高架化定案，將採原地高架、並由二軌擴增為四軌。全國唯一的扇形車庫古蹟將原地保留轉型鐵道博物館，動態展示陳列退役火車頭；機檢段則將整個遷移至花壇鄉。

林漢斌說，高架北起大肚溪橋南岸、南迄大埔截水溝，全長9.5公里，高架後將移除金馬、建國、中華及中央4座陸橋，彰化車站、彰安國中2座人行天橋，泰和路至南美路4處平交道，國聖、民生、曉陽和大埔4個地下道；同時新設金馬、中央2座通勤站以擴大運量。

林漢斌表示，可行性研究階段完成後，全案交給交通部鐵道局主導後續開發時程，包括綜合規劃、環境影響評估、基本細部設計，屆時還需配合都市計畫變更、用地取得等，以利工程發包施工。縣府也將配合辦理，將前後站都更區、車站站體建物和鐵道文化專用區等，開發成新彰化火車站縣政特區，從商業、住宅到公共設施空間，帶動彰化市舊城區發展。

(中時 )