高等法院針對323太陽花攻佔行政院案做出二審判決，並把魏揚等6人從無罪逆轉改判有期徒刑。國民黨立委洪孟楷指出，當時直播鏡頭前那一幕幕拿著繩索勒員警脖子、五人圍毆一員警等畫面， 說明323的攻佔行政院，就是太陽花暴力的展現，當然應該以法論法、咎責到底。民進黨聲稱遺憾？難道現在的行政院歡迎大家衝攻佔？如果做不到就請執政黨別再消費。

洪孟楷表示，新聞畫面都還能清楚還原，323當天晚上群眾攻擊員警的畫面歷歷在目，而破壞公署、推倒強門等惡行，也都是當晚確實發生的。正義不是不到，只是往往遺憾的事，正義通常都會晚到，六年過去了，這中間持續跑法院的第一線警員們，真的辛苦了。

洪孟楷也指出，請永遠不要忘記一個名字「柯雄飛」員警。也許大多數人沒印象，但柯雄飛員警就是在323北上支援學運勤務，之後腦幹出血送醫，五月不幸辭世。「所以當參與太陽花學運的這些主使者，你們還可在這大放厥詞時，請心裡有一絲的歉意，你們永遠欠柯家一位偉大的父親、欠中華民國一位盡責的員警。」

洪孟楷說，一定也會有好事者強調，「當時也有員警不符比例原則的執法過當。」民進黨執政已經從2016年開始到現在四年多了，警政系統全面掌控，有多少證據就請查辦到底，總不會民進黨執政也在搞黑箱？搞包庇？

洪孟楷表示，太陽花是2014年的案子，2016就換黨執政了，換句話說，綠營執政的已經比藍營還久，如果真的有當時違法的員警，為何目前為止還辦不出來？是沒證據辦？還是不想辦？願我國永遠不要再有這樣的暴力事件發生，也願犯刑者皆能接受處分，更願逝者安息。

(中時 )