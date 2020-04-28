柯文哲愛將董德堉、凌婉真被周刊拍到餵食、泡湯，事後雙方均承認單身交往中。網友認為，經證實都單身了，本來就沒什麼好管的！羨慕吧！

台北農產公司董事長祕書董德堉、台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真，被《鏡週刊》拍到在陽明山吃桶仔雞上演餵食秀，男方還拍女方屁股調情，兩人甚至到烏來泡湯、深夜一起進入台中某大樓社區，互動如戀愛中的男女。

董德堉、凌婉真被爆常利用黨內活動在外約會過夜，互動就像情侶，蔡宜芳、張益贍事件後，兩人轉為低調，但近來又過從甚密。

民眾黨立委蔡壁如回應，他們目前兩位都是單身，黨員私人問題，如果不涉及黨紀的話，黨部不會過問。凌婉真有一位小孩，但她已經單身很多年；男生也說他目前是單身。

網友喊：羨慕了吧！現在入黨還來的及嗎？保母制萬歲！肥宅們有救了！不用拜月老了各位宅男，加入民眾黨吧！

不過也有人認為，單身也管？經證實都單身了，還在洗！人家是單身也不行？私領域老闆本來就沒什麼好管的！

(中時電子報)