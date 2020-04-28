倪子鈞（小馬）28日受訪談到好兄弟羅志祥（小豬）身陷醜聞風暴，「我跟小豬是留言，他有說：『好，謝謝兄弟』，當然聽得出來一定有沉重，但感覺到他還是很堅強的要面對這一切。」小馬在小豬發出第二篇道歉文後，傳訊過去，也為他畫了一幅名為〈悔改〉的畫，但他也提及，「我不了解事情經過，也沒資格給什麼建議，只是鼓勵小豬，他的認錯是有勇氣的，因為知恥近乎勇。」

是否傳訊給愷樂？小馬坦言，「我沒傳給愷樂，跟她沒熟到這種程度。」但他也不忘強調，「男未婚、女未嫁，感情的事，外人都不好說！愷樂我也認識啊，如果今天小豬是結了婚，那真的角度就大不同了。現在，還是讓他們自己醒思找答案吧。」在他眼裡小豬對於工作相當努力，「他在事業上沒什麼可指責，很努力，又有才華，剛好這20年兩岸市場打開，效益之大非常人能想像，他剛好在這時間點獲得成績跟報酬，可能未必掌握得住。」

小馬表示，「一位長輩曾對我說，每個人生命都要有1至2個值得信任的人，他們可以在需要的時候對你直言，人到高處或是年邁之前，尤其要設立，小豬目前當然已在高處了，物質生活也到達一個層面，盼望他在精神層面也有足夠智慧去思索未來。」他認為小豬原本真的想與周揚青在這段感情定下來，但事已至此，「我僅能禱告，希望他們有足夠智慧可以把這個事件，化成生命轉捩點。」

(中時 )