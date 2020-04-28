靈異節目鬼話連篇，討論女子沒腳照片（影片源自Youtube）

1991年開播的綜藝節目《玫瑰之夜》，其中的靈異單元《鬼話連篇》，收視率非常高、亦是靈異節目的始祖，第一代主持人澎恰恰還有曾慶瑜，也在節目中遇過不少難以解釋的事情，尤其當年討論度最高的一張靈異照片，連攝影專家也表示並非造假。

這張照片攝於1994年、地點位於北宜公路，一輛紅色的載卡多貨車，車頭前方有一名小女孩，車門旁邊則是一名穿著白上衣、白色喇叭褲的女子，乍看好像是一張正常的照片，不過這名女子的腳卻離奇消失，而貨車駕駛座裡，似乎還有「其他東西」。

根據節目中靈異專家解釋，照片中女子腳雖然不見，但是沒有靈異的感應，反而是駕駛座有靈異存在，提醒拍照者還有女子可能會有意外發生，要特別注意。

當年《鬼話連篇》人氣很高，澎恰恰曾在錄影時出現疑似中邪的現象，節目中許效舜先講述辛亥隧道的鬼故事，要講第2個故事時，澎恰恰出現異狀，一旁的許效舜也問「澎哥有點頭暈」？沒多久澎恰恰雙手顫抖，做出「卡」的手勢，許效舜知道不對勁，便開始念經，這時澎恰恰反胃嘔吐，趴在桌上崩潰，事後澎恰恰談起這件事，透露當下身體無法動彈，耳邊傳來女子哭聲，整段驚悚實錄，至今仍讓人難以忘記。

(中時電子報)