台灣的覺青，長年來總把民主當成免費午餐，習慣性操弄民粹，讓選擇與他們綁在一塊的民進黨也跟著默許民粹吞沒民主，終而導致理盲現象漸漸化為台灣的主流文化，民主跟著變成「顏色立場決定對錯」的扭曲樣貌。

回顧太陽花運動，當群眾攻占政院、包圍中正一、限制立委自由、率眾癱瘓道路，相信民進黨內心是不盡認同，卻還是讓身體違背信仰，昧著政治良心搬出「公平正義」合理化脫序現象，只為了打擊政敵，吸納選票。

更甚者，事後蔡英文在當選總統前還說，政府要以憐憫心容忍抗爭群眾；果真就職總統第一天，就宣布對佔領立院的太陽花成員撤告。然而，事後當年改監督聯盟試圖以相同方式闖入國會，蔡政府卻搬出塵封已久的法治精神，控告妨礙公務外加襲警罪。

同樣行為，不同色彩的團體來做，結果就大不同；這種兩套標準，暴露出蔡政府的民主價值，確實會隨政治利益而擺盪。久而久之，讓社會開始瀰漫一種「顏色對，做什麼都對」的現象，進而產生所謂「台灣價值就是綠」的荒謬價值觀。

這種從政治利益區分敵我的的現象與價值，持續迄今，似乎已進一步催生出大量的理盲文化，讓社會在面對重大議題時，比的不是敘事論理講是非，而是愚昧地從立場來決定孰是孰非，且每件事都非得推向極端的正反兩端不可，讓台灣的對立弊病，從最早的藍綠與政治的對立，演變到今天已擴大成各類族群，乃至於世代間的對撞。

當民進黨以無條件的方式，允許太陽花凌駕法治，任由民粹幽靈作祟操弄理盲文化，試問在這種年代，還有多少人能無懼歲寒與風雨，挺直腰桿發揮松柏後凋於歲寒、雞鳴不已於風雨的勇氣？游錫堃曾說過，「民主政治就是自作自受」，所以答案恐將是令人不忍卒讀。

(中時 )