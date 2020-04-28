大陸海軍航空母艦「遼寧號」4月曾穿越沖繩本島與宮古島之間的海域，由東海進入太平洋，28日上午又再一次通過相同的海域回到東海。這是日本首次發現大陸航母在此海域往返，防衛省正在分析其航行的目的，並持續警戒、監視を。

防衛省指出，海上自衛隊的艦艇與飛機28日上午前發現，遼寧號航母與飛彈驅逐艦等6艘大陸船艦穿越沖繩本島與宮古島之間的海域後，由太平洋回到東海。艦隊並沒有入侵日本領空，航母上也沒有艦載機起降。

NHK報導，防衛省相關人員指出，這6艘船艦4月11日穿越此海域，從東海進入太平洋後，還在南海和菲律賓東側的太平洋上航行。大陸航母穿越沖繩本島與宮古島之間海域已是第5次，但往返航行乃首例。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於參謀總部）在官網上公布自衛隊拍到的大陸海軍航空母艦「遼寧號」等6艘船艦的照片。https://www.mod.go.jp/js/Press/press2020/press_pdf/p20200428_04.pdf

(中時電子報)